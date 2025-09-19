Operazione "Grimilde", arrestati a Bologna i due imprenditori di Cutro Domenico e Gaetano Oppido

Diventata definitiva la loro condanna, la Dia di Bologna ha arrestato due imprenditori cutresi, Domenico Oppido e il padre Gaetano.

Su delega della Procura Generale di Bologna, uomoni della Direzione investigativa antimafia felsinea hanno dato esecuzione a due ordinanze di esecuzione pena definitiva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne già inflitte ai due imprenditori in primo e secondo grado, rispettivamente dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla locale Corte d’Appello, rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 3 anni e 8 mesi di reclusione, per una truffa, aggravata dall’aver agito per agevolare l’attività di una struttura 'ndranghetistica operante in Emilia, storicamente legata alla cosca Grande Aracri di Cutro.

I due, come ricostruito dalla Dia bolognese nell’indagine denominata Grimilde e poi confermato dalle sentenze, avevano creato una falsa sentenza, apparentemente emessa dalla Corte di Appello di Napoli - Sezione I Civile, che aveva indotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a pagare 2,25 milioni di euro a favore di una società a loro riconducibile, denaro che sarebbe poi stato diviso anche con diversi esponenti della 'ndrangheta.