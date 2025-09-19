Prostituzione minorile nel Vibonese: assolto un sessantenne in Appello

In data 19 settembre 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro, Terza Sezione Penale, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di Mariano Mamone, condannato in Primo Grado dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia nel terzo troncone del procedimento avviato su impulso della Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti di diversi indagati accusati di prostituzione minorile nell’ambito di un’inchiesta scattata nel vibonese e condotta dalla Squadra mobile di Vibo Valentia nell’estate del 2016.

Le gravi accuse, pur ritenute contrastanti dal Tribunale della Libertà, sono state comunque giudicate fondate dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia che, in data 8 marzo 20222, aveva condannato Mamone Mariano alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 4.000,00 di multa.

Il processo d’appello, nel quale il Mamone è stato difeso dall’Avvocato Francesco Matteo Bagnato, figlio del precedente difensore prematuramente scomparso nelle more tra il giudizio di Primo e Secondo Grado, ha avuto inizio nell’ottobre del 2024 e, dopo una serie di udienze, si è concluso in data odierna con la pronuncia di non doversi procedere emessa dalla Terza Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

La difesa ha focalizzato le argomentazioni a sostegno dell’innocenza del Mamone rispetto a tutte le accuse allo stesso avanzate in quanto frutto di un narrato contrastante tra le diverse versioni delle al tempo persone offese