Servizio 118, a Lamezia deserto il bando Asp per l’assunzione di nuovi medici

È andato nuovamente deserto l’ennesimo bando dell’Asp di Catanzaro rivolto alla copertura delle gravi carenze nella rete dell’emergenza 118, a Lamezia e, in realtà, un po’ ovunque in tutta la provincia. Fa specie, in effetti, leggere di quell’unico medico (su 42 posti) che ha dato la disponibilità per il presidio ospedaliero di Chiaravalle Centrale, mentre si rischia quasi di “abituarcisi” a una situazione di difficoltà nell’assunzione di personale medico che, evidentemente, rappresenta un problema ormai strutturato e “strutturale”. Già, perché non era che di qualche mese fa lo stesso avviso andato nuovamente deserto e che cercava almeno 40 postazioni in tutta la provincia: due servirebbero a Lamezia, due a Soveria, sei a Maida e via dicendo.

