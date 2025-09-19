Vibo Valentia, visita alla Guardia di Finanza di una delegazione di magistrati stranieri accompagnati dal procuratore Camillo Falbo

Durante la visita sono state mostrate alcune delle articolazioni del Comando Provinciale tra cui la Sala Operativa che, rispetto alle analoghe articolazioni dei Comandi del Corpo presenti in altre Province, assume una significativa rilevanza in quanto deputata alla gestione delle operazioni aeronavali di tutta la Regione e, pertanto, dotata di sofisticati sistemi di controllo.

Le Autorità sono state accolte dal Colonnello Eugenio Bua , Comandante Provinciale di Vibo Valentia, e dal Tenente Colonnello Stefano Leccia , Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.

Nell’occasione, i magistrati hanno osservato, in diretta, la gestione di un’operazione aeronavale in corso nell’area ionica calabrese.

Successivamente, sono state illustrate le caratteristiche dell’intera infrastruttura che comprende anche la Stazione Navale dipendente dal R.O.A.N., con un importante polo tecnico-logistico deputato all’esecuzione delle manutenzioni, in regime di insourcing, dell’intera flotta calabrese e delle Regioni confinanti.

La visita è proseguita con l’imbarco dell’intera delegazione su due vedette velocissime della Stazione Navale e lo svolgimento di un’esercitazione aeronavale, alla quale ha preso parte un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia Terme, occasione per evidenziare la trasversalità dell’azione del Corpo, mediante l’integrazione e la perfetta sinergia tra la componente aeronavale e territoriale.

Al termine dell’esercitazione, a bordo del Guardacoste G.123 “Fin. Salone”, sono stati illustrati ai magistrati, mediante proiezione di slides, i peculiari settori d’intervento in cui operano il Comando Provinciale ed il ROAN di Vibo Valentia.