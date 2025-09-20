Alloggi sociali in via Israele, il Comune di Crotone mostra le carte

Da un lato l’Amministrazione comunale che ha ribadito la legittimità dal punto di vista urbanistico dell’intervento di realizzazione dei 24 alloggi di edilizia sociale in via Israele a Tufolo-Farina; dall’altro i rappresentanti del Comitato di quartiere – spalleggiati dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti – che hanno ripetuto le loro perplessità sul contenuto della delibera di Giunta comunale «con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione» delle case popolari, nell’area in questione.

