Il Comune di Soriano resta ancora sotto la lente

È stata prorogata per altri tre mesi la Commissione di accesso agli atti al Comune di Soriano. L’organismo di controllo, inviato dalla Prefettura il 3 luglio scorso, è chiamato a far luce su eventuali infiltrazioni mafiose all’interno dell’Ente. La proroga, disposta dalla Prefettura, consentirà ai commissari (Antonio Crisafulli, viceprefetto di Vibo; Giammarco Perri, dirigente del Commissariato di Serra San Bruno; Pierantonio Tarantino, comandante della Compagnia di Serra San Bruno) di continuare a condurre approfondite verifiche su atti relativi ad appalti, procedure amministrative e quant’altro prodotti dal Comune.

