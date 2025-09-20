Magistrati europei in visita al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo

Nell’ambito delle attività promosse dalla Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) per favorire lo scambio di esperienze tra autorità giudiziarie dei diversi Paesi dell’Unione Europea, quattro magistrati europei, accompagnati dal Sostituto Procuratore dott.ssa Eugenia Belmonte hanno visitato il Comando provinciale carabinieri di Vibo Valentia.

La delegazione è stata ricevuta dal Tenente Colonnello Simone Puglisi, Comandante del Reparto Operativo, che ha illustrato l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri e approfondito il tema "Responsabilità e Relazioni con l'ufficio del Procuratore e la Direzione Distrettuale Antimafia" al fine di far conoscere i meccanismi di coordinamento italiani fra le forze di polizia e l'autorità giudiziaria.

Nel corso dell’incontro, tenutosi in lingua inglese, i magistrati sono stati istruiti in particolare sulle norme di procedura penale, sull’acquisizione delle notizie di reato e sulle tecniche volte ad assicurare le fonti di prova, oltre che sulla raccolta di tutti gli elementi utili all’applicazione della legge penale.