Operazione Artemis, la Dda di Catanzaro ha chiuso le indagini (81 indagati): coinvolto anche un avvocato candidato alle regionali I NOMI

La Dda di Catanzaro ha concluso l’inchiesta denominata “Artemis”, che ipotizza l’esistenza di un’articolata attività di narcotraffico riconducibile alla presunta cosca Cracolici, operativa sui territori di Cortale, Maida, Jacurso e Maierato. Per gli inquirenti il giro di affari contestato sarebbe stato sostenuto da un’associazione a delinquere di tipo mafioso con ramificazioni nelle attività di spaccio (in particolare cocaina), estorsione e concorrenza illecita, oltre a reati collegati quali corruzione, favoreggiamento personale, falsa testimonianza, incendio doloso, ricettazione e falso ideologico.

Secondo l’ipotesi accusatoria la cosca sarebbe stata guidata da Domenico Cracolici, indicato come il promotore e capo indiscusso del sodalizio. L’indagine avrebbe ricostruito ruoli e responsabilità diversi all’interno dell’organizzazione, dal traffico di stupefacenti al controllo delle estorsioni e degli interessi economici locali.

Tra gli indagati compaiono anche esponenti delle istituzioni: la Dda contesta a un avvocato (Vincenzo Fulvio Attisani, cl. 1960 residente a Girifalco e candidato con l'Udc alle prossime elezioni regionali in Calabria) il reato di falsa testimonianza aggravata dall’agevolazione alla mafia e a due carabinieri condotte contrarie ai doveri d’ufficio e possibili atti di favoreggiamento nei confronti del sodalizio. In particolare, si contesta che l’avvocato — secondo l’accusa — avrebbe istruito alcuni testi sulla versione da rendere in aula; mentre il luogotenente dei carabinieri è ritenuto aver sfruttato il ruolo istituzionale per interessarsi di posizioni lavorative e di assunzioni a favore di persone ritenute vicine alla cosca.