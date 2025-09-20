Operazione Artemis, la Dda di Catanzaro ha chiuso le indagini (81 indagati): coinvolto anche un avvocato candidato alle regionali I NOMI

La Dda di Catanzaro ha concluso l’inchiesta denominata “Artemis”, che ipotizza l’esistenza di un’articolata attività di narcotraffico riconducibile alla presunta cosca Cracolici, operativa sui territori di Cortale, Maida, Jacurso e Maierato. Per gli inquirenti il giro di affari contestato sarebbe stato sostenuto da un’associazione a delinquere di tipo mafioso con ramificazioni nelle attività di spaccio (in particolare cocaina), estorsione e concorrenza illecita, oltre a reati collegati quali corruzione, favoreggiamento personale, falsa testimonianza, incendio doloso, ricettazione e falso ideologico.
Secondo l’ipotesi accusatoria la cosca sarebbe stata guidata da Domenico Cracolici, indicato come il promotore e capo indiscusso del sodalizio. L’indagine avrebbe ricostruito ruoli e responsabilità diversi all’interno dell’organizzazione, dal traffico di stupefacenti al controllo delle estorsioni e degli interessi economici locali.
Tra gli indagati compaiono anche esponenti delle istituzioni: la Dda contesta a un avvocato (Vincenzo Fulvio Attisani, cl. 1960 residente a Girifalco e candidato con l'Udc alle prossime elezioni regionali in Calabria) il reato di falsa testimonianza aggravata dall’agevolazione alla mafia e a due carabinieri condotte contrarie ai doveri d’ufficio e possibili atti di favoreggiamento nei confronti del sodalizio. In particolare, si contesta che l’avvocato — secondo l’accusa — avrebbe istruito alcuni testi sulla versione da rendere in aula; mentre il luogotenente dei carabinieri è ritenuto aver sfruttato il ruolo istituzionale per interessarsi di posizioni lavorative e di assunzioni a favore di persone ritenute vicine alla cosca.
Sono complessivamente 81 gli indagati coinvolti nell’inchiesta. Le accuse, come sempre in questa fase, sono ipotesi di reato formulate dalla Procura: la responsabilità penale sarà accertata o meno nel corso del giudizio.
L'elenco degli indagati
Giampiero Abbruzzese
Mirella Abbruzzese
Gianluca Adone
Vincenzo Fulvio Attisani
Francesco Berlingeri
Leonardo Berlingeri
Walter Berlingeri
Domenico Bertuca
Mariagrazia Bertuca
Bruno Bertucci
Futura Bonaccorsi
Domenico Bonali
Simone Bonali
Davide Buccafurno
Marco Caligiuri
Bruno Cappellano
Francesca Cappellano
Danilo Cappello
Pasquale Cappello
Eduardo Caputo
Mario Carchidi
Simone Caruso
Jonnj Castano’
Francesco Catalano
Domenico Cerra
Antonio Cimino
Francesco Cimino
Salvatore Cimino
Daniel Costa
Alfredo Cracolici
Domenico Cracolici
Giuseppe Cracolici
Giuseppe Cracolici
Loredana Cracolici
Mario Cracolici
Matteo Cracolici
Renato Cracolici
Michelangelo Cunsolo
Luigi Cutri’
Rocco David
Giovambattista De Sarro
Pietro Di Fazio
Filadelfio Fedele
Emmanuel Fiorino
Vincenzo Fundoni
Antonio Giampa’
Giovanna Giampa’
Antonio Guadagnuolo
Alessandro Guerrieri
Salvatore Iannelli
Tommaso Manfreda
Salvatore Mascaro
Moreno Mastantuono
Antonio Mauro
Renato Mazza
Alessandro Mazzei
Francesco Messina
Andrea Molea
Gianluca Nicolosi
Antonio Pagliuso
Francesco Paolillo
Antonio Piccolo
Giovanni Pujia
Emmanuel Pulice
Marcello Pulice
Vincenzo Pulice
Bruno Regio
Alessandro Ruga
Antonino Saffioti
Giuseppe Saffioti
Carlo Schipani
Giuseppe Schipani
Antonio Scicchitano
Serenella Secchi
Danilo Serratore
Massimo Stella
Antonio Talarico
Antonio Torcasio
Francesco Torcasio
Fabio Vescio
Salvatore Zungri
