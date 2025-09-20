Rassegna stampa 20-09-25 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria in edicola oggi:

- Elezioni in Calabria, il valzer (e la guerra) dei sondaggi: ma le liste determineranno il successo

- Verso le elezioni regionali, la Calabria dei borghi da periferia a motore di sviluppo per la regione

- Verso le elezioni regionali, area Grecanica: dal sogno industriale a una condanna a vita all’irrilevanza

- Aou di Catanzaro, Capellupo contro la dg Carbone: «Smentita da Occhiuto: si dimette?»

- Catanzaro Servizi, quegli esborsi che arrivano da Parco Romani

- Lamezia Terme, primi mesi di attività dei consiglieri: l’Aula tra stakanovisti e assenteisti

- Crotone calcio, anche gadget e trasferte nelle mani del clan

- Alloggi sociali in via Israele, il Comune di Crotone mostra le carte

- Vibo Valentia, il passo lento dei… lavori pubblici tra ordini di servizio e incompiute

- Il Comune di Soriano resta ancora sotto la lente