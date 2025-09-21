Assistenza agli alunni con disabilità, a Catanzaro il servizio sta per essere affidato

Sta per concludersi l’iter amministrativo che porterà il Comune di Catanzaro ad affidare a un ente del Terzo settore l’erogazione del servizio di assistenza specialistica educativa culturale all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Pur se con ritardo rispetto all’avvio dell’anno scolastico, quindi, entro un paio di settimane il servizio partirà (al netto di eventuali ricorsi) e gli alunni delle scuole catanzaresi che, a vario titolo, necessitano di una speciale assistenza durante le ore di scuola vedranno soddisfatte le loro esigenze.

