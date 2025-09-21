Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Assistenza agli alunni con disabilità, a Catanzaro il servizio sta per essere affidato

Assistenza agli alunni con disabilità, a Catanzaro il servizio sta per essere affidato

In dirittura d’arrivo l’iter amministrativo per la gara da 1,5mln di euro. È la cifra più alta mai stanziata dal Comune, ma le esigenze sono molte e le risorse ancora non bastano

Sta per concludersi l’iter amministrativo che porterà il Comune di Catanzaro ad affidare a un ente del Terzo settore l’erogazione del servizio di assistenza specialistica educativa culturale all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Pur se con ritardo rispetto all’avvio dell’anno scolastico, quindi, entro un paio di settimane il servizio partirà (al netto di eventuali ricorsi) e gli alunni delle scuole catanzaresi che, a vario titolo, necessitano di una speciale assistenza durante le ore di scuola vedranno soddisfatte le loro esigenze.
