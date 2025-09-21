Carcere “Daga” a Laureana Borrello, riabilitazione vera fondata su lavoro e spazi di libertà FOTO

C'è una routine quotidiana ben scandita, regole chiare, la possibilità di lavorare e guadagnare. Se l'obiettivo ultimo del carcere è la riabilitazione del detenuto, l'istituto a custodia attenuata di Laureana di Borrello “Luigi Daga” può essere considerato modello di un sistema che funziona. Un sistema che arriva quasi ad azzerare le recidiva per i detenuti che hanno la possibilità di scontare qui gli ultimi anni della loro condanna. Nel 2004, anno della sua apertura, era considerato un esperimento, oggi invece rappresenta un'importante realtà nel circuito penitenziario. Una struttura unica nel suo genere in Calabria e una delle poche presenti in Italia. Alla guida dell'istituto di Laureana da 7 anni c'è una donna, la direttrice Caterina Arrotta, orgogliosa di cosa è diventata la struttura che dirige e del percorso di reinserimento compiuto da centinaia di detenuti passati dall'istituto in provincia di Reggio Calabria. «Qui a Laureana tutti i detenuti lavorano – spiega Arrotta – D'altronde le regole per potervi accedere sono chiarissime. Tramite l'area educativa della casa circondariale di provenienza, si firma un documento che viene chiamato “patto trattamentale”, con il quale ci si impegna a seguire delle regole ben precise, a lavorare e a tenere un comportamento impeccabile». Al momento, l'istituto laureanese ospita 50 detenuti. «Sono tutti “definitivi” - sottolinea la direttrice – cioè sono quelli che hanno una condanna passata in giudicato e ai quali mancano dai 5 agli 8 anni di reclusione prima di essere scarcerati. Possono accedervi tutti i detenuti, ma sono esclusi quelli condannati per reati di mafia e terrorismo e quelli che hanno problemi psichiatrici, perché tutti qui devono poter lavorare».

Al Luigi Daga c'è una falegnameria che si occupa di realizzare gli sgabelli per le celle dei detenuti di tutta Italia. Nel laboratorio di ceramica, invece, si creano oggetti che adornano la maggior parte degli uffici delle forze di polizia; c'è un autolavaggio per le macchine di servizio e del personale. Infine, le serre interne ed esterne dove si coltivano prodotti ortofrutticoli.

«Appena giunti al Daga da un'altra casa circondariale – aggiunge Arrotta – tutti i detenuti per due o tre mesi si occupano delle pulizie dell'istituto. Subito dopo vengono inseriti nei turni di lavoro. La scelta dipende dalla loro predisposizione. Quindi verranno indirizzati alla falegnameria, al laboratorio di ceramica, al lavaggio o al lavoro nelle serre». La struttura di Laureana di Borrello è immersa nel verde, in cima a una collinetta. Vista da fuori non sembra neanche un carcere con la sua facciata bassa rosso mattone, le bandiere al vento e le aiuole perfettamente curate. «È un istituto tenuto bene – spiega la direttrice con una vena di orgoglio nella voce - tutte le celle hanno le docce e sono tenute in maniera impeccabile dai nostri detenuti».

Il lavoro, una routine ben scandita e un certo grado di libertà permettono ai detenuti di riappropriarsi della propria vita, di avere dei punti di riferimento e, non ultimo, di guadagnare grazie a quello che fanno potendo così contribuire al mantenimento della famiglia. Un percorso di riabilitazione completo che pone al centro il lavoro, che dà la possibilità di ritornare a essere cittadini, dotandosi di strumenti utili da poter usare una volta scontata la condanna. Una (reale) seconda possibilità offerta anche a chi si è macchiato di gravi crimini.

«La mattina la sveglia suona alle 6.30 – racconta la direttrice – e dopo la colazione, i detenuti vanno a lavorare. Dalle 11.30 alle 12.30 c'è la pausa pranzo e subito dopo l'ora d'aria. Molti riprendono anche a lavorare nel pomeriggio, altrimenti ci si può dedicare ai corsi scolastici o alla socialità, si può andare in palestra. Il sabato c'è il cineforum. Alle 18.30 c'è la cena e alle 19 si rientra in cella». Nell'istituto ci sono molti cittadini extracomunitari. Ecco che per loro i percorsi di studio diventano importantissimi. «Ci sono diversi percorsi – prosegue Arrotta – per gli stranieri i più importanti sono quelli di alfabetizzazione, nei quali imparano l'italiano e a leggere e scrivere. Inoltre si possono seguire corsi di un anno alla fine dei quali si ottiene un riconoscimento europeo; o corsi pratici sull'uso delle macchine da lavoro. Questo è un percorso di riabilitazione vero, pensi che in questo momento due detenuti lavorano in una nota azienda agricola della zona e uno presta volontariato in un'associazione di Laureana di Borrello».

In questa macchina ben oliata è quasi impossibile assistere a rivolte, proteste o a episodi di violenza da parte dei detenuti, come invece avviene ormai quasi a cadenza giornaliera nelle case circondariali di tutta Italia, Calabria compresa.

«Non abbiamo problemi di ordine pubblico all'interno – dice Arrotta – è molto difficile che ci siano proteste. Il detenuto lavora, va a scuola, usa la sala lettura, va in palestra o al cinema. E poi guadagna e manda i soldi alle famiglie. In un contesto del genere si capirà che è difficile avere momenti di tensione». Un filtro a monte sulle domande di accesso al Luigi Daga permette di soddisfare tutte le richieste che giungono dagli altri penitenziari. «Il nostro istituto consente di accedere alle misure alternative con più facilità. Quindi è chiaro che il detenuto dopo un periodo lascia il regime di detenzione “cedendo” il suo posto a quello che arriva da un altro istituto. Questo sistema consente un ricambio ogni anno di 10-15 detenuti. Non dovrei essere io a dirlo, ma questo è un esperimento riuscito. La pena deve essere riabilitazione, allora forse l'obiettivo è stato raggiunto se l'80% dei detenuti usciti dal Daga non commette più reati».