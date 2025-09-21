Catanzaro, individuato (e perdonato) il vandalo che ha danneggiato l’auto del parroco

Ha sollevato un’ondata di indignazione non solo da parte delle istituzioni ma anche dei cittadini l’atto vandalico perpetrato ai danni del sacerdote emerito del quartiere Santa Maria, don Giovanni Godino. Un’azione vile consumatasi tra giovedì e venerdì in piena notte durante la quale l’autore del gesto ha agito indisturbato, vandalizzando l’auto del parroco che il giorno dopo si è ritrovato con le ruote bucate. Eppure, non è la prima volta che il religioso finisce nel mirino dei vandali: «Ho dovuto sporgere denuncia ai Carabinieri – ha affermato don Giovanni - perché non è la prima volta che succede qualcosa di simile. Ma non credo ci siano motivi particolari dietro, non vedo motivazioni specifiche».

