Crotone, minacce alla compagna anche davanti alla Polizia: arrestato un 21enne per stalking

Un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Crotone con l’accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. L’intervento è scattato dopo la segnalazione della donna, che ha chiesto aiuto perché l’uomo si era introdotto nell’androne del palazzo dove abita, minacciandola.

Alla vista degli agenti, il ragazzo non si è fermato, continuando a inveire contro la vittima anche davanti a loro. La donna ha poi formalizzato la denuncia in Questura, raccontando come le minacce si inserissero in una lunga serie di comportamenti aggressivi e vessatori subiti da tempo.

Gli investigatori hanno immediatamente attivato la procedura del Codice Rosso, raccogliendo elementi che hanno confermato anni di violenze psicologiche e verbali. Su richiesta della Procura di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

