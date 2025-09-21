Crucoli, uomo folgorato mentre trascinava la barca a secco utilizzando il verricello elettrico

Attimi di panico sulla spiaggia di Torretta di Crucoli. Un uomo residente nella frazione Torretta è stato folgorato mentre trascinava la barca a secco utilizzando il verricello elettrico. Nonostante lo shock, l’uomo è vivo e pare abbia riportato ustioni alla mano e indolenzimento al braccio. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo stava spostando l’imbarcazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe toccato accidentalmente il cavo in acciaio che si stava riavvolgendo. La scarica lo ha colpito provocando le bruciature alla mano. La gente al mare e i passanti hanno immediatamente allertato il 112. I soccorsi sono giunti tempestivamente con i sanitari dell’ambulanza e l’elisoccorso che è atterrato in un terreno adiacente la strada statale “106” dove ha atteso che l’ambulanza arrivasse con dentro il paziente. Fortunatamente viste le condizioni non gravi, l’elisoccorso è ritornato alla base di Cirò Marina poco dopo mentre l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Pasquale Ciambrone.