Vibo Valentia, riapre la Garibaldi- Don Bosco: se l’Odissea si “scrive” a... scuola

Riapriranno domani i cancelli dello storico istituto Garibaldi-Don Bosco, nel cuore del centro cittadino. Finalmente conclusi i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione. L’avvio dell’anno scolastico è stato rinviato di una settimana per consentire la pulizia dei locali e la risistemazione delle aule. Una decisione alla quale il sindaco della città Enzo Romeo ha dato seguito, dopo aver effettuato l’ultimo di una serie di sopralluoghi sul cantiere.

