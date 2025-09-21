Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Vibo Valentia, riapre la Garibaldi- Don Bosco: se l’Odissea si “scrive” a... scuola

Vibo Valentia, riapre la Garibaldi- Don Bosco: se l’Odissea si “scrive” a... scuola

Dopo 4 anni di lavori, a una settimana dal suono della campanella, gli studenti ritornano in classe ma non va meglio in altri istituti: per la Murmura non esiste la data di fine cantiere e a Vibo Marina tutto procede a rilento

di

Riapriranno domani i cancelli dello storico istituto Garibaldi-Don Bosco, nel cuore del centro cittadino. Finalmente conclusi i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione. L’avvio dell’anno scolastico è stato rinviato di una settimana per consentire la pulizia dei locali e la risistemazione delle aule. Una decisione alla quale il sindaco della città Enzo Romeo ha dato seguito, dopo aver effettuato l’ultimo di una serie di sopralluoghi sul cantiere.
