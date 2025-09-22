La sottosegretaria Savino a Catanzaro: "In Calabria 1,3 milioni a 33 Comuni in difficoltà finanziaria"

«Ho la delega agli enti locali e, con la legge di bilancio 2024, ho costituito un fondo particolare per aiutare i piccoli comuni in dissesto e in predissesto, è importante che i cittadini possano avere i servizi fondamentali. Perciò, indipendentemente dal colore degli enti territoriali, a me interessa che le persone abbiano ciò che è loro dovuto». Lo ha detto la sottosegretaria all’economia Sandra Savino, oggi a Catanzaro , richiamando l’attenzione sulla situazione di molti enti locali in dissesto o predissesto. « Trentatré Comuni calabresi - ha poi annunciato nello specifico per gli enti calabresi - riceveranno complessivamente 1.302.040,59 euro nel 2025 e un analogo importo nel 2026 , grazie al Fondo straordinario che ho fortemente voluto per sostenere i piccoli enti in difficoltà finanziaria. La Calabria merita strumenti e risorse che le permettano di rafforzare i servizi sociali e dare risposte ai bisogni delle comunità locali. Con questo intervento abbiamo voluto dire con chiarezza: nessun Comune viene lasciato indietro. Ogni euro stanziato è la dimostrazione che le nostre scelte politiche si traducono in risultati tangibili per le persone».

«I conti della sanità preoccupano non poco i calabresi. È sicuramente un tema, però vedo che siamo sulla buona strada. Da questo punto di vista credo che la Calabria sia sulla via del risanamento. Qui, tra l'altro, siamo nella Ragioneria: il centro, il cuore del controllo dei conti. La mia visita in Calabria testimonia la vicinanza del governo a un’attività fondamentale per tutto il territorio nazionale. Vorrei - ha aggiunto - che ci fosse un’idea molto precisa dell’uguaglianza di tutto il territorio e del fatto che non dobbiamo fare figli e figliastri, o primi e ultimi. Siamo un Paese solidale, un Paese che ama i propri cittadini; uno dei presìdi fondamentali per l’equità sociale è la Ragioneria dello Stato. La sanità è un tema che preoccupa tutto il Paese, non solo la Calabria, su questo dobbiamo concentrarci di più».

«È ancora presto per commentare la manovra. Il ministro Giorgetti è molto attento, lo avete visto anche sul tema del 3%. Con la Ragioneria generale stanno lavorando per mantenere i conti in equilibrio. Bisogna avere fiducia e pazienza» ha proseguito la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino, oggi in visita a Catanzaro alla Ragioneria territoriale dello Stato, all’Agenzia delle entrate e al Comando Regionale della Guardia di Finanza, in merito alla prossima legge di bilancio.