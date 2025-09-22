Da un lato c’è Mario Scerbo salito ai vertici della cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro dopo l’inchiesta “Malapianta-Infectio” che a maggio 2019 portò all’arresto del boss Alfonso Mannolo. Dall’altro Leonardo Curcio che iniziò a curare gli interessi economici del clan Trapasso in seguito al coinvolgimento del suocero Giovanni Trapasso nell’operazione “Borderland” di novembre 2016. La Cassazione ricostruisce le nuove gerarchie dei Mannolo-Zoffreo-Trapasso-Scerbo dopo le indagini che disarticolarono le famiglie criminali di San Leonardo di Cutro.
Le gerarchie dei clan attivi tra Catanzaro e Crotone ricostruite in Cassazione
Le motivazioni degli ermellini per la sentenza “Big Bang”. Definitive 7 condanne di soggetti legati alla ’ndrangheta
