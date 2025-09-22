Operazione “Artemis” a Catanzaro, la difesa dell'avvocato Attisani: "Ne usciremo fuori"

Si dice «stupito per una vicenda che non gli appartiene», l’avvocato Renzo Andricciola, difensore del collega Fulvio Vincenzo Attisani. Il legale commenta così l’iscrizione del penalista catanzarese tra gli indagati dell’inchiesta “Artemis” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

«Nessuna notifica formale gli è pervenuta – sottolinea Andricciola – sicché è sorprendente che abbia acquisito la notizia stessa a mezzo di testate giornalistiche, per quanto autorevoli. In ogni caso confidiamo sin da ora nell’operato della magistratura, certi di dimostrare nelle sedi competenti, non appena in possesso di tutti gli atti di indagine, l’estraneità ai fatti contestati in linea con la storia umana e professionale dell’avvocato Attisani, da sempre impegnato in importanti battaglie di legalità ed emancipazione del nostro territorio».

