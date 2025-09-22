Rassegna stampa 22-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Roma rimanda le scelte sulla Sanità in Calabria, il governo si determinerà dopo il voto

Crediti nel campo edilizio, la Giunta regionale della Calabria approva l’atto che fa superare l’impasse

L’Autorità portuale resta nel limbo. Gioia Tauro chiede una guida stabile

INCHIESTE E PROCESSI

Operazione “Artemis” a Catanzaro, la difesa dell’avvocato Attisani: “Ne usciremo fuori”

Le gerarchie dei clan attivi tra Catanzaro e Crotone ricostruite in Cassazione

I killer calabresi “in trasferta” attivi in Veneto e Valle d’Aosta

Eureka, ancora pentiti e criptofonini “scrivono” la storia delle ’ndrine nella Locride

IL MESSAGGIO

L’appello dell’Arcivescovo di Rossano-Cariati ai giovani: «Non accontentatevi dei “profili” e non contate i “mi piace”»