Università della Calabria, aumentati i posti per i corsi di laurea magistrale: "I nostri giovani devono restare qui"

Il Rettore dell’Università della Calabria ha disposto un ampliamento straordinario dei posti per l'ammissione a dieci corsi di laurea magistrale dell’Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. Mentre in passato le domande di ammissione alle magistrali hanno avuto un andamento altalenante, quest’anno non solo si è consolidata la crescita registrata nell’anno accademico precedente, ma c'è stato un ulteriore avanzamento del 14%, segnando un aumento complessivo del 25% rispetto al 2023/2024.

In dieci corsi di laurea magistrali, si legge in una nota, "le richieste pervenute hanno superato significativamente le previsioni iniziali, ed un cospicuo numero di studenti sarebbe rimasto escluso e costretto ad emigrare per proseguire il percorso di studi". Per andare incontro agli studenti, di concerto e in piena sintonia con i Direttori dei dipartimenti, il Rettore ha aumentato i posti in tutti i corsi in esubero, spingendoli al massimo della sostenibilità didattica e strutturale. Un fatto che conferma la crescita reputazionale e l'attrattività dell’offerta formativa dell’Unical, nonché la capacità dell’ateneo di rispondere concretamente alle esigenze degli studenti con grande tempestività.