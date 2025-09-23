Donna picchiata davanti ai figli per anni, fine di un incubo a Borgia: arrestato un 33enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di Borgia, accusato di maltrattamenti contro la compagna convivente. L’ultimo episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, quando l’uomo avrebbe aggredito la donna per futili motivi davanti ai figli minori. Proprio uno di loro, spaventato, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha fermato l’aggressore.

Anni di violenze

Dalle verifiche degli investigatori sarebbe emerso un quadro di violenze fisiche e psicologiche ripetute, andate avanti da circa quattro anni. All’uomo sono stati sequestrati una pistola e alcune munizioni regolarmente detenute. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento, mentre la compagna è stata accolta in una struttura protetta. L’indagine è ancora in corso e per l’uomo vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.