Il Crotone può ripartire fiducioso con i gol di Gomez

Dopo la prima vittoria allo “Scida”, il Crotone stamattina partirà alla volta del ritiro lombardo, visto che domani sera affronterà l’Atalanta U-23, reduce dalla sconfitta col Benevento. Testa, quindi, subito al turno infrasettimanale per cercare di confermarsi a Bergamo. «La vittoria sul Siracusa, la prima in casa in campionato – dichiara capitan Guido Gomez a quota 5 reti – consegna ulteriore valore ai due pareggi precedenti con Cosenza e Potenza. Era fondamentale perché, oltre ad essere la prima in casa, ci consente di affrontare con più slancio un calendario complicato, visto che già mercoledì saremo impegnati sul campo dell’Atalanta U-23».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale