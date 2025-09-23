L’inchiesta denominata Artemis, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha svelato la collusione dei colletti bianchi con la ’ndrangheta. Fra gli 81 indagati figurano nomi “eccellenti” come quello dell’avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, dell’ex comandante della Stazione dei carabinieri di Maida poi transitato nella Compagnia di Catanzaro maresciallo Vincenzo Pulice e dell’appuntato dei carabinieri forestali di Girifalco Antonio Scicchitano che, secondo l’accusa, avrebbero agevolato le attività della cosca Cracolici, attiva fra Cortale, Maida, Jacurso e Maierato e affiliata alle ’ndrine del Vibonese.
’Ndrangheta e colletti bianchi nell'inchiesta Artemis del Catanzarese, il ruolo dei carabinieri corrotti
Emergono ulteriori retroscena dall’inchiesta “Artemis” (81 indagati) che ha svelato l’esistenza di una cosca operante nei territori di Cortale, Maida, Jacurso e Maierato
