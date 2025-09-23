Operaio schiacciato dalla gru a Crotone, si decidono i risarcimenti

Ora si decide sul risarcimento dei danni. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza, per i soli effetti civili, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro il 25 settembre 2024 confermò l’assoluzione del 67enne Salvatore Pittelli, ex direttore dei lavori, e Vincenzo Durante di 56 anni, ex coordinatore in fase esecutiva degli interventi, dall’accusa di omicidio colposo per la morte di Giancarlo Gennarini, l’operaio 58enne deceduto il 5 luglio 2012 nel crollo della grande gru industriale dell’ex stabilimento Pertusola sulla banchina di riva del porto nuovo di Crotone.

