Home / Cronaca / Operaio schiacciato dalla gru a Crotone, si decidono i risarcimenti

La Cassazione ha annullato la sentenza che assolse il direttore dei lavori e il coordinatore delle opere disponendo un nuovo processo per stabilire gli eventuali danni da loro arrecati

Ora si decide sul risarcimento dei danni. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza, per i soli effetti civili, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro il 25 settembre 2024 confermò l’assoluzione del 67enne Salvatore Pittelli, ex direttore dei lavori, e Vincenzo Durante di 56 anni, ex coordinatore in fase esecutiva degli interventi, dall’accusa di omicidio colposo per la morte di Giancarlo Gennarini, l’operaio 58enne deceduto il 5 luglio 2012 nel crollo della grande gru industriale dell’ex stabilimento Pertusola sulla banchina di riva del porto nuovo di Crotone.
