Processo Karpanthos, rito abbreviato per tre ex amministratori di Cerva

Hanno scelto il rito abbreviato l’ex sindaco di Cerva, Fabrizio Rizzuti, l’allora assessore comunale Raffaele Scalzi e l’ex consigliere di maggioranza Raffaele Borelli, imputati nel processo Karpanthos. Il procedimento, scaturito da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, punta a far luce su una duplice associazione di tipo ‘ndranghetistico e dedita al traffico di droga, caratterizzata dalla disponibilità di armi e da attività illecite quali estorsioni, rapine, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Le indagini hanno interessato i territori di Petronà, Mesoraca, Cropani, Isola, Cerva, Milano e Lucca.

I tre imputati, accusati di voto di scambio politico-mafioso, erano già stati rinviati a giudizio insieme ad altri coinvolti che avevano optato per l’udienza preliminare ordinaria. In quella fase, i difensori Giovanni Merante e Amedeo Bianco avevano sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale davanti al Tribunale di Crotone, che aveva trasferito gli atti a Catanzaro. La Dda aveva quindi rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio e, nell’udienza preliminare, i tre hanno optato per il rito alternativo.