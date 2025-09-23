Rassegna stampa 23-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
’Ndrangheta e colletti bianchi nell’inchiesta Artemis del Catanzarese, il ruolo dei carabinieri corrotti
Grande Aracri in Emilia, definitiva la condanna del “reggente” Sarcone
Operaio schiacciato dalla gru a Crotone, si decidono i risarcimenti
IN EVIDENZA
Gioia Tauro, l’unico dell'ospedale reparto chiuso… per cimici
Comune di Lamezia Terme, l’Ufficio legale gestito dal 2011 da tre avvocati esterni
VERSO IL VOTO
Regionali in Calabria, Toscano (Dsp): «I miei avversari non parlano di poteri occulti»
POLITICA
Le tensioni in Catanzaro Servizi e lo scontro nelle assemblee estive
Comune di Reggio Calabria, dopo la stagione del rigore i conti fotografano un ente in salute
Provincia Sibaritide-Pollino, mosso un altro passo in avanti
I PROGETTI
Porto di Reggio Calabria, lavori in corso e progettazioni: il terminal sta già cambiando pelle
Planetario e BocsArt di Cosenza ancora fermi, iniziative in campo per rilanciarli
Miramare di Reggio Calabria, l’immobile all’asta per quasi 14 milioni
