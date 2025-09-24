Cambio al vertice dell’Ambito Territoriale di Vibo: la Cisl Scuola saluta Gullì e dà il benvenuto a Lo Faro

La Cisl Scuola di Vibo Valentia ha rivolto un sentito ringraziamento alla dott.ssa Concetta Gullì, che lascia l’incarico di dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale dopo diversi anni di servizio.

“Dedizione, impegno e professionalità – sottolinea il segretario provinciale Pasqualino Mazzitelli – hanno contraddistinto il mandato della dott.ssa Gullì nel periodo vibonese. La sua disponibilità al confronto e la capacità di affrontare con competenza le problematiche della scuola hanno rappresentato un valore aggiunto, consentendo di trovare soluzioni concrete a questioni che da tempo interessavano il mondo scolastico provinciale”.

Accanto al saluto, la Cisl Scuola rivolge anche un augurio di buon lavoro al nuovo dirigente, il dott. Lo Faro, che si è ufficialmente insediato lunedì presso l’Ambito Territoriale di Vibo Valentia.

“Confidiamo – aggiunge Mazzitelli – che il nuovo dirigente possa proseguire lungo il percorso di dialogo e collaborazione istituzionale, a beneficio della comunità scolastica provinciale”.