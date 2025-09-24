Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Catanzaro, nessun illecito da parte dell’Asp. Respinto il ricorso di Villa Sant’Anna

Catanzaro, nessun illecito da parte dell’Asp. Respinto il ricorso di Villa Sant’Anna

Sentenza della Corte di Cassazione sui 20 milioni di euro di prestazioni non pagate dall’Azienda sanitaria. I giudici hanno escluso la responsabilità precontrattuale, la società era stata informata del tetto massimo

di

La Cassazione mette il sigillo finale alla lunga disputa tra la casa di cura Villa Sant’Anna e l’Asp. Al centro del contendere gli oltre 20 milioni di euro di prestazioni che l’Azienda sanitaria provinciale pagò solo in parte all’ormai ex clinica cardiologica. Per i giudici capitolini il comportamento dell’Asp è stato corretto e il ricorso della clinica catanzarese è stato rigettato.
Il Sant’Anna ha agito in giudizio per vedersi riconosciuti 20.759.058,00 di euro. Davanti al Tribunale di Catanzaro, la Asp si è costituita, ha eccepito che il contratto prevedeva un limite massimo di spesa, pari a circa 9 milioni. Il giudice in primo grado ha riconosciuto alla clinica il diritto ad un corrispettivo pari a 12.165.559,24 euro. La tesi della società era che, sebbene nel contratto fosse stato indicato un tetto massimo di remunerazione, la relativa clausola era stata da lei sottoscritta con riserva.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province