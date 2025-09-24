Crotone, alloggi sociali in via Israele. Il Comune: opera legittima

Il Comune di Crotone ribadisce: è legittimo il progetto per la realizzazione dei 24 alloggi di edilizia popolare in via Israele. Non arretra l'amministrazione del sindaco, Vincenzo Voce, che lunedì ha trasmesso la documentazione integrativa agli ordini di ingegneri e architetti per confermare la propria volontà di mettere in piedi le abitazioni così come previsto da Agenda urbana, il piano delle opere finanziato con 15.784.358,7 euro dalla Regione per migliorare le aree urbane della città. Nello specifico, l'ente ha inviato una serie di atti che finora non erano stati resi pubblici e che confermano la bontà dell'intervento che ha una portata di 5.111.555 euro.

Adesso spetta ai tecnici dei due ordini professionali esprimere un ulteriore parere sulla fattibilità dell'intervento dopo la valutazione iniziale dei mesi scorsi. Il tutto in linea con gli impegni presi nella riunione che s'è tenuta venerdì scorso nel Palazzo di piazza della Resistenza. Invece sul versante opposto, il comitato di quartiere Tufolo-Farina continua a dirsi contrario alla costruzione dei 24 appartamenti poiché - a detta del presidente Alfonso Gaetano - la zona che sorge attorno a via Israele è destinata solo al verde pubblico e non all'edilizia popolare.

