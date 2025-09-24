Crotone, Daspo per 11 tifosi della Cavese dopo gli incidenti allo stadio “Scida”

Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso undici provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Cavese. I fatti si riferiscono alla gara di Lega Pro Crotone-Cavese, disputata lo scorso 4 gennaio allo stadio “Ezio Scida”, durante la quale, all’interno del settore ospiti, i supporter campani si erano resi protagonisti dell’accensione di fumogeni, creando situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività investigativa, condotta dalla Digos di Crotone con la collaborazione dell’Uigos del Commissariato di Cava de’ Tirreni, ha consentito di identificare i responsabili attraverso l’analisi dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo. Per ciascuno dei tifosi coinvolti sono state ricostruite e contestate le singole responsabilità, poi trasmesse alla Procura della Repubblica di Crotone.

La Divisione Polizia Anticrimine ha quindi istruito i procedimenti che hanno portato all’emissione dei Daspo, di durata variabile da uno a cinque anni. Per alcuni destinatari è stato disposto anche l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti durante le partite.