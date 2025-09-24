Crotone: l'ultima indagine del capo della Mobile, Bitorzoli

L'operazione messa a segno ieri dalla Polizia di Stato contro un presunto giro di scommesse illegali, è stata l'ultima a portare la firma di Davide Bitorzoli, capo uscente della Squadra mobile di Crotone. Infatti, il 36enne vicequestore è prossimo a lasciare la Questura per andare a dirigere la sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) della Polizia di Stato a Milano.

Dall'1 ottobre gli subentrerà Costantino Belvedere, direttore del Sisco di Catanzaro. E la conferenza stampa di ieri nel corso della quale sono stati illustrati i dettagli dell'inchiesta, per Bitorzoli è stata l'occasione per congedarsi dopo sei anni di servizio in cui ha ricoperto diversi incarichi: da responsabile della dell'ufficio di Gabinetto alla guida della Squadra Volanti fino ad arrivare alla direzione della Mobile, con diversi blitz portati a termine contro la criminalità comune e la 'ndrangheta.

