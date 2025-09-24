'Ndrangheta a Vibo, stralcio “Rinascita Scott”. La Procura generale chiede la conferma di 8 condanne

Conferma delle condanne emesse in primo grado per tutti gli imputati. Questa la richiesta della pm Annamaria Frustaci al termine della sua requisitoria nel processo stralcio della maxi inchiesta Rinascita Scott che si sta svolgendo davanti alla Corte d’assise d’Appello di Catanzaro. In particolare in rappresentanza della Procura generale la pm ha chiesto l’ergastolo per il boss di Zungri Giuseppe Accorinti e per quello di San Gregorio d’Ippona Saverio Razionale in relazione alla sparizione di Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice avvenuta il 5 agosto del 1996. Chiesto l’ergastolo per il boss di Sant’Onofrio Domenico Bonavota e 30 anni per Antonio Ierullo per il duplice omicidio di Alfredo Cracolici detto “Alfredo Palermo” (a capo dell’omonima cosca di Maierato) e Giovanni Furlano, uccisi il 9 febbraio 2002. I due furono ammazzati a colpi di kalashnikov e di un fucile calibro 12, davanti all’abitazione della fidanzata di Cracolici.

