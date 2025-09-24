Simeri Crichi, scontro tra due autobus sulla SS106: feriti lievi tra gli studenti a bordo

Paura questa mattina lungo la SS106 nel territorio di Simeri Crichi (CZ), dove due autobus, con a bordo circa un centinaio di passeggeri — in gran parte studenti — sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Diversi ragazzi hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118, intervenuto sul posto con tre ambulanze.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dal sinistro, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi e gli adempimenti di competenza.

La circolazione sulla statale è regolata a senso unico alternato nel tratto interessato dall’incidente, fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.