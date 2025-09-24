Viene punto da un calabrone: 47enne muore per shock anafilattico a Catanzaro

Un uomo di 47 anni è morto questa mattina per uno shock anafilattico in seguito alla puntura di un insetto. È accaduto nella periferia sud della città. La vittima, Gianluca Assisi, stava lavorando nei terreni di proprietà della famiglia. Intorno alle 9.00 sarebbe stato punto da un grosso insetto, presumibilmente un calabrone. La puntura, secondo quanto si è appreso, avrebbe provocato una violentissima reazione allergica. Subito è scattata la richiesta di soccorso, sul posto è arrivata un’ambulanza e anche l’elisoccorso per consentire un trasporto il più rapido possibile. Ma all’arrivo dei sanitari del 118 le condizioni dell’uomo erano ormai compromesse ed è deceduto poco dopo.

Una notizia che ha suscitato dolore e sgomento in tutta la comunità catanzarese. Centinaia i messaggi di cordoglio di cittadini catanzaresi sono stati pubblicati sui social. Gianluca Assisi marito e padre viene ricordato come un uomo sorridente e generoso. Anche la politica cittadina è intervenuta per stringersi al dolore del fratello della vittima Francesco Assisi consigliere comunale di Forza Italia. Il gruppo azzurro in una nota esprime il più profondo cordoglio. «Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia davanti alla tragica circostanza, unendoci nella preghiera e nel lutto per la prematura perdita. Al collega Francesco giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze in questo momento di così grande prova». La Lega calabrese e cittadina parla di «tragedia immane».

Già nella giornata di oggi dovrebbero tenersi i funerali di Gianluca Assisi nella chiesa del Sacro Cuore nel quartiere Lido.