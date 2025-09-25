Aggressione a un giovane straniero a Catanzaro: due militanti di Forza Nuova lasciano i domiciliari

Obbligo di dimora con firma, questa la decisione del Tribunale del Riesame che ha in parte accolto le istanze dei difensori di Giuseppe Sestito e Giuseppe Mumoli. I due esponenti di Forza Nuova si trovavano agli arresti domiciliari dal 10 settembre scorso con la accusa di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Ieri pomeriggio, assistiti dagli avvocati Antonio Ludovico e Antonio Sgromo, hanno potuto lasciare i domiciliari. La posizione del terzo indagato, Carmelo La Face (difeso dall’avvocato Alessio Spadafora), sarà discussa martedì. I tre sono indagati per l’aggressione ad un cittadino di nazionalità marocchina avvenuta la sera del 6 marzo scorso.