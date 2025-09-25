Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Catanzaro, 52enne denunciato per combustione illecita di rifiuti

Catanzaro, 52enne denunciato per combustione illecita di rifiuti

di

Un 52enne è stato denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro con l’accusa di combustione illecita di rifiuti.

Durante un servizio di controllo nella zona sud del capoluogo, i militari hanno notato una densa colonna di fumo nero levarsi nei pressi di un’area industriale. Raggiunta la zona, hanno sorpreso l’uomo – titolare di una ditta individuale e già noto alle forze dell’ordine – mentre stava bruciando un cumulo di scarti di varia natura, tra cui materiale plastico, all’interno di uno spazio adiacente al proprio deposito.

Il 52enne è stato quindi deferito in stato di libertà per violazione del Testo Unico Ambientale, che disciplina il corretto smaltimento dei rifiuti.

