Cotronei, 69 querce abbattute nella zps: due arresti e sequestri di 85 quintali di legname

Nei giorni scorsi i carabinieri dei reparti Parco e Forestale hanno arrestato in flagranza due uomini sorpresi in località Chianette–Macchia della Castagna, nel Comune di Cotronei, all’interno della ZPS “Marchesato Fiume Neto”, area limitrofa al Parco nazionale della Sila. In terreni demaniali erano stati abbattuti e trafugati 69 alberi di essenze quercine.

Sequestri e provvedimenti

I due sono stati fermati a bordo di un automezzo con 25 quintali di legname. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di altri 60 quintali e degli strumenti usati per il taglio. Il Pubblico Ministero ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari; elevate anche sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.