Crotone, business illegale dei permessi di soggiorno: definitive tre condanne

A Crotone, tra il 2017 e 2020, hanno operato due associazioni a delinquere capaci di mettere in piedi un giro di permessi di soggiorno “facili” concessi agli immigrati. Ne è convinta la Cassazione. Che, l’altra sera, ha messo un primo sigillo sul processo a 9 persone nato dall’inchiesta “Ikaros” della Procura di Crotone.

La Suprema Corte, da un lato, ha confermato l’esistenza delle due organizzazioni, formate da avvocati, mediatori culturali e interpreti, che hanno lucrato su pratiche illegittime per la protezione internazionale degli stranieri; dall’altro ha ridimensionato alcune accuse annullando senza rinvio sette ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina riqualificate in tentativo di favoreggiamento poiché, nei casi contestati, nessun migrante si trattenne illegalmente in Italia.

