Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Crotone, business illegale dei permessi di soggiorno: definitive tre condanne

Crotone, business illegale dei permessi di soggiorno: definitive tre condanne

Il “sigillo” della Cassazione sull’inchiesta Ikaros. Disposto un appello bis per 6 dei 9 imputati

20060418- CDL, CASSAZIONE CONTROLLI RISULTATO OLTRE OGNI DUBBIOIl palazzo di Giustizia sede della Corte di Cassazione a Roma. ALESSANDRO DI MEO / ANSA /JI

A Crotone, tra il 2017 e 2020, hanno operato due associazioni a delinquere capaci di mettere in piedi un giro di permessi di soggiorno “facili” concessi agli immigrati. Ne è convinta la Cassazione. Che, l’altra sera, ha messo un primo sigillo sul processo a 9 persone nato dall’inchiesta “Ikaros” della Procura di Crotone.
La Suprema Corte, da un lato, ha confermato l’esistenza delle due organizzazioni, formate da avvocati, mediatori culturali e interpreti, che hanno lucrato su pratiche illegittime per la protezione internazionale degli stranieri; dall’altro ha ridimensionato alcune accuse annullando senza rinvio sette ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina riqualificate in tentativo di favoreggiamento poiché, nei casi contestati, nessun migrante si trattenne illegalmente in Italia.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province