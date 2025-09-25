Giro di usura ed estorsioni a Catanzaro, giudizio immediato per Procopi e Masciari

La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Carlo Francesco Procopi e Daniele Masciari conosciuto come “U bananaru” coinvolti nell’inchiesta Dio denaro condotta dalla Guardia di Finanza. Il 19 novembre i due imputati, assistiti dagli avvocati Salvatore Staiano, Antonio Lomonaco e Vittorio Cosco, compariranno davanti al tribunale collegiale.

Le accuse contestate sono usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, estorsione e autoriciclaggio. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno registrato reati dal 2013 al 2023 ma l’attività potrebbe risalire addirittura a molto tempo prima.

