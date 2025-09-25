Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La bonifica del porto nuovo di Crotone, via libera del Mase a Eni Rewind

La bonifica del porto nuovo di Crotone, via libera del Mase a Eni Rewind

Disco verde agli accertamenti del piano di caratterizzazione che la società dovrà effettuare lungo la banchina di riva. È necessario stabilire i livelli di contaminazione da conglomerato

Disco verde al piano di caratterizzazione di Eni Rewind per bonificare l'area della banchina di riva del porto nuovo di Crotone dal Conglomerato idraulico catalizzato (Cic), scorie della produzione industriale provenienti dello stabilimento ex Pertusola Sud. Il via libera è arrivato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a conclusione della conferenza dei servizi decisoria indetta lo scorso 16 giugno. Contestualmente, il Mase ha disposto una serie di prescrizioni che la società dell'Eni dovrà ottemperare nell'effettuare le indagini in una zona estesa 6.700 metri quadrati che fa parte del Sin di Crotone.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province