Nuove attrezzature e formazione, si rinnova la Pediatria di Vibo Valentia

Nuove attrezzature e formazione per il rinnovamento del reparto di Pediatria. Prende corpo il percorso iniziato con il primario Salvatore Braghò nel corso del suo precedente incarico di direttore sanitario f.f., sia ai tempi del generale Battistini che del commissario Piscitelli. E l’operazione di rinnovamento ora inizia a vedere i frutti con l'acquisto di attrezzature e l’aggiornamento professionale e di maturazione culturale. Attualmente gestito dall'ufficio Formazione, il programma prevede corsi di triage che coinvolgeranno medici e infermieri del reparto, così come colleghi del Pronto soccorso. Altre formazioni includeranno corsi di rianimazione neonatale e gestione del dolore, per un approccio multidisciplinare orientato alla cura e alla sicurezza del bambino.

