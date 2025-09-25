Valditara in visita a Lamezia e Vibo: "Mai investite così tante risorse su scuole in Calabria"

«Abbiamo investito risorse mai prima investite nell’edilizia scolastica italiana e in Calabria. Solo in Calabria 820 milioni di euro. Stiamo trasformando l’edilizia scolastica italiana. Il 25% delle scuole è interessato da percorsi di ristrutturazione e riqualificazione». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che stamani ha visitato l’istituto comprensivo Borrello-Fiorentino a Lamezia Terme. Il ministro ha sottolineato «l'ottimo utilizzo dei fondi Pnrr non solo qua ma in tantissime scuole» aggiungendo che «i risultati straordinari che molte scuole stanno ottenendo sono anche dovuti ad Agenda sud che anche in Calabria ha dimostrato di funzionare molto, molto bene».

«Oggi - ha detto nel suo intervento - è un momento di grande soddisfazione perché qua si è compiuto qualche cosa di bello per questa terra: una scuola di frontiera si è trasformata in un polo di innovazione. Ho apprezzato moltissimo, per esempio, la capacità di aprire questa scuola al territorio, aprire la biblioteca al territorio. Ma ho apprezzato moltissimo la capacità di unire passato e presente. Voglio sottolineare il successo delle lezioni di latino. Non soltanto risultati straordinari, ma anche una crescita nella capacità dei giovani e degli studenti di esprimersi correttamente con la lingua italiana. Lo studio del latino è servito per migliorare le performance italiane».