Belcastro, violenze su minorenni: condanna definitiva per l’ex parroco

Aveva trasformato il gruppo scout del paese di Belcastro nella sua personale e agghiacciante riserva di caccia. È qui che don Roberto Mastro adescava e abusava delle sue vittime, almeno 17, secondo quanto emerso dalle indagini, tutti bambini sotto i 14 anni. Ieri la Corte di Cassazione ha messo il sigillo sull’inchiesta che ha svelato la sconvolgente serie di violenze messe in atto dall’ormai ex parroco. La terza sezione ha dichiarato il ricorso difensivo inammissibile e resa quindi definitva la condanna a 11 anni e 6 mesi per il sacerdote che già nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in carcere. Confermata la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, presidente Loredana De Franco, a latere Gianfranco Grillone e Ippolita Luzzo nel 2024 aveva inflitto undici anni e sei mesi di reclusione in luogo dei tredici anni e sei mesi decisi in primo grado il 10 luglio 2020, dal Tribunale collegiale.

