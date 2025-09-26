Crotone, in fiamme Smart alimentata a benzina e Gpl: provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco

Questa sera intorno alle ore 20:50 circa una chiamata allertava la sala operativa per un incendio autovettura in via Leonardo Gallucci, a Crotone.
All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone l’auto, una Smart, era ancora in fiamme, la stessa alimentata a benzina e GPL.
Il repentino intervento dei vigili del fuoco ha evitato lo scoppio del serbatoio GPL e la distruzione totale della stessa già in gran parte interessata dalle fiamme e ancora sulla sede stradale, non risultano feriti, il conducente unico in auto è riuscito ad uscire dalla vettura prima che le fiamme interessassero il vano interno dell’autovettura. Le cause sono da accertare, sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza.
Caricamento commenti
Commenta la notizia