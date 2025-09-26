Crotone, in fiamme Smart alimentata a benzina e Gpl: provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco

Questa sera intorno alle ore 20:50 circa una chiamata allertava la sala operativa per un incendio autovettura in via Leonardo Gallucci, a Crotone.

All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone l’auto, una Smart, era ancora in fiamme, la stessa alimentata a benzina e GPL.

Il repentino intervento dei vigili del fuoco ha evitato lo scoppio del serbatoio GPL e la distruzione totale della stessa già in gran parte interessata dalle fiamme e ancora sulla sede stradale, non risultano feriti, il conducente unico in auto è riuscito ad uscire dalla vettura prima che le fiamme interessassero il vano interno dell’autovettura. Le cause sono da accertare, sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza.