Dissesto finanziario a Badolato: c’è una luce in fondo al tunnel

Il Comune di Badolato intravede finalmente la fine del lungo tunnel del dissesto finanziario. Entro la fine dell’anno, salvo nuovi imprevisti, potrebbe calare il sipario su una vicenda iniziata ben otto anni fa, quando il Consiglio comunale dichiarò il dissesto dell’ente durante la gestione targata Gerardo Mannello.

Una procedura che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto risolversi in tempi ben più brevi, ma che si è trasformata in una vera e propria odissea. Le ragioni di questo ritardo sono molteplici. A pesare è stato anche il “braccio di ferro” tra l’Organismo straordinario di liquidazione (Osl) e l’Unione dei comuni, sulla quantificazione dei crediti vantati dal municipio e la loro effettiva riscossione per le annualità antecedenti al default, sulla base di una convenzione che, in seguito, è stata rescissa.

