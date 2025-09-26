Distese di marijuana per 3 milioni di euro: maxi-sequestro di droga nel Catanzarese VIDEO

Oltre 1.300 piante di canapa indiana, alte fino a due metri e mezzo e pronte per la raccolta, sono state sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Catanzaro. L’operazione, condotta dal Gruppo delle Fiamme Gialle in stretta collaborazione con la Sezione Aerea di Lamezia Terme e con la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, ha portato alla scoperta di vaste piantagioni nascoste nelle campagne dei comuni di Tiriolo e Settingiano.

Le coltivazioni, ben occultate tra rovi e fitta vegetazione e realizzate con la tecnica “a macchia di leopardo” su piccoli terrazzamenti, erano dotate di sofisticati sistemi di irrigazione e sorvegliate tramite foto-trappole. Le infiorescenze, in perfetto stato di maturazione, avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio locale un guadagno illecito stimato in circa 3 milioni di euro.

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, proseguono ora con indagini mirate a identificare i responsabili delle piantagioni.