Hanno rubato farmaci oncologici per 700mila euro: tre arresti tra Napoli, Trento e Cirò Marina

Sono stati arrestati stamani nel napoletano e a Trento, i presunti tre complici e fiancheggiatori, del sessantunenne, Roberto Conte, già individuato lo scorso luglio, come l'autore del duplice furto nel poliambulatorio dell'Asp di Cirò Marina di farmaci oncologici. I colpi, per un valore complessivo di 700 mila euro, sono stati messi a segno nella notte tra il 4-5 giugno e poi tra il 24-25 luglio.

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, diretta dalla cap. Martina Iacono, sono entrati in azione stamani a Napoli e Trento, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo di Crotone e delle Compagnie di Napoli – Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento - per dare corso al provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le tre persone, tra cui una donna, C.M., 59 anni C. M, 34 anni e S.V., 73 anni, sono accusate a vario titolo, dei delitti di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione.