Processo Rinascita Scott: chiesti 14 anni in appello per l'ex parlamentare Pittelli, 3 anni in più del primo grado

Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall’accusa nei confronti dell’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli al termine della requisitoria nel processo d’appello «Rinascita Scott» in corso a Catanzaro.

I pm della Dda catanzarese Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo e il sostituto procuratore generale Luigi Maffia, complessivamente, hanno chiesto 206 condanne. Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato, nel novembre 2023, a 11 anni di reclusione dal tribunale di Catanzaro.

Chiesta la conferma di 14 anni di reclusione per l’avvocato Francesco Stilo, anche lui accusato di concorso esterno, e per Michele Marinaro, ex ufficiale della Dia. L’accusa ha poi chiesto 30 anni di carcere per il boss di Limbadi (Vibo Valentia) Luigi Mancuso e per il boss di San Gregorio D’Ippona (Vibo Valentia) Saverio Razionale.