Rassegna stampa 26-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Il calabrese Sbarra nuovo ministro “ombra”: all’ex Cisl la delega alla Zes unica
Progetto Ponte sullo Stretto: profonde criticità. La sindaca di Villa: «Prova di forza politica»
Falcomatà: «Alta Velocità in Calabria? Solo propaganda, non c’è un euro»
LE INCHIESTE
“Res Tauro” nella Piana: così il boss Piromalli pilotava anche le aste giudiziarie
‘Ndrangheta nell’Alto Tirreno cosentino: il declino del “re del pesce” e l’inarrestabile ascesa di Scornaienchi
La “Dea Bendata” e i bookmakers clandestini a Crotone: gli arrestati fanno scena muta davanti al Gip
Stangata alla cosca di Rocca di Neto: il Tribunale decide 14 condanne
Belcastro, violenze su minorenni: condanna definitiva per l’ex parroco
IN EVIDENZA
- Isabel Desirè Porco, la 16enne di Rende morta dopo il malore a scuola: la famiglia dona gli organi
Cosenza, cocaina nascosta in lavatrice: blitz della Mobile in via Popilia
Il nodo Scuole di specializzazione: la Regione Calabria dimezza i fondi per l’Umg di Catanzaro
Reggio Calabria, alla Città Metropolitana i conti tornano: approvato dal Consiglio il bilancio consolidato
Vibo, recuperati i 24 milioni per l’ospedale: via libera ai lavori sullo “Jazzolino”
Cosenza, fondi (170.000 euro) investiti dal Comune per la comunicazione: esplode la polemica
CRONACA
Via libera a un intervento di manutenzione straordinaria al depuratore di Ravagnese
Spray, danni e vandali a Lamezia in azione: imbrattato l’ex palazzo comunale
Dissesto finanziario a Badolato: c’è una luce in fondo al tunnel
Oggi a Corigliano Rossano solenni celebrazioni religiose in onore di San Nilo presiedute dal vescovo
Caricamento commenti
Commenta la notizia