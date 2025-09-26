Processo d’Appello Rinascita Scott a Catanzaro, chieste 209 condanne: “30 anni ai boss Mancuso e Razionale” I NOMI

Si è conclusa con la richiesta di 209 condanne la requisitoria davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro nel processo di secondo grado scaturito dalla maxi inchiesta Rinascita Scott. Le pene più alte, 30 anni di carcere, sono state invocate dal sostituto procuratore generale Luigi Maffia per i boss Luigi Mancuso e Saverio Razionale.
Sono 14 invece gli anni chiesti per l'ex parlamentare e avvocato Giancarlo Pittelli condannato in primo grado a 11 anni per concorso esterno. Per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino (1 anno e 6 mesi in primo grado) sono stati chiesti 20 anni di reclusione. Sei anni invece per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli (in primo grado condannato a 2 anni e 6 mesi); dieci anni invece per Michele Marinaro ex ufficiale della Dia.
LE RICHIESTE DI CONDANNA
Antonio Giuseppe Accorinti, chiesti: 30 anni di reclusione
Ambrogio Accorinti, chiesti: 19 anni e 6 mesi
Pietro Accorinti, chiesti: 21 anni
Domenico Rosario Aiello, chiesti: 1 anno e 3 mesi
Irene Altamura, chiesti: 10 mesi
Domenico Anello, chiesti: 3 anni
Mario Artusa, chiesti: 21 anni
Umberto Maurizio Artusa, chiesti: 18 anni
Bruno Barba, chiesti: 18 anni di reclusione
Francesco Barba, chiesti: 17 anni e 6 mesi
Nicola Barba, chiesti: 7 anni e 9 mila euro di multa
Vincenzo Barba, chiesti: 28 anni
Francesco Barbieri (classe 1965), chiesti: 24 anni
Francesco Barbieri (classe 1988), chiesti: 6 anni e 6 mesi
Michelangelo Barbieri, chiesti: 18 anni
Giuseppe Barbuzza, chiesti: 4 anni e 6 mesi
Francesco Bognanni, chiesti: 17 anni
Francesco Bonavena, chiesti: 19 anni
Domenico Bonavota, chiesti: 30 anni
Michele Bonavota, chiesti: 16 anni
Nicola Bonavota, chiesti: 26 anni
Pasquale Bonavota, chiesti: 28 anni
Salvatore Bonavota, chiesti: 16 anni
Giulio Calabretta, chiesti: 1 anno e 8 mesi
Giuseppe Calabretta, chiesti: 4 mesi
Domenico Camillò, chiesti: 26 anni
Giuseppe Camillò, chiesti: 23 anni
Francesco Cannatà, chiesti: 3 anni e 3 mesi
Cristian Domenico Capomolla, chiesti: 10 anni
Filippina Carà, chiesti: 17 anni e 6 mesi
Francesco Carnovale, chiesti: 16 anni
Domenico Catania, chiesti: 9 anni e 4 mesi
Filippo Catania, chiesti: 22 anni
Fortunato Ceraso, chiesti: 17 anni e 4 mesi
Danilo Chiaramonte, chiesti: 8 mesi
Domenico Cichello, chiesti: 18 anni
Rocco Cichello, chiesti: 4 anni
Maria Carmela Ciconte, chiesti: 7 anni
Francesco Cirianni, chiesti: 2 anni
Francesca Collotta, chiesti: 10 anni
Salvatore Contartese, chiesti: 4 anni e 6 mesi
Francesco Cracolici, chiesti: 20 anni
Chiarina Cristelli, chiesti: 11 anni
Domenico Cugliari (classe 1959), chiesti: 22 anni e 6 mesi
Domenico Cugliari (classe 1982), chiesti: 19 anni e 4 mesi
Giuseppe Cugliari, chiesti: 17 anni
Maria Teresa Cugliari, chiesti: 4 anni
Raffaele Cugliari, chiesti: 18 anni
Pino Cuomo, chiesti: 1 anno e sei mesi
Antonio Emiliano Curello, chiesti: 18 anni
Nazzareno Antonio Curello, chiesti: 16 anni
Saverio Curello, chiesti: 18 anni
Giuseppe D’Andrea, chiesti: 20 anni
Paola De Caria, chiesti: 20 anni
Vincenzo De Filippis, chiesti: 4 anni e mille euro di multa
Franco Domenico De Iasio, chiesti: 3 anni e 9 mesi
Giuseppina De Luca, chiesti: 4 anni
Daniela De Marco, chiesti: 2 anni e 4 mesi
Mario De Rito, chiesti: 22 anni
Massimiliano De Vita, chiesti: 3 anni e 4 mesi
Cinzia De Vito, chiesti: 4 anni e 6 mesi
Antonio Delfino, chiesti: 24 anni
Rocco Delfino, chiesti: 5 anni
Bruno Di Maria, chiesti: 4 anni
Zhivka Taneva Dimitrova, chiesti: 2 anni
Giuseppe Drago, chiesti: 4 anni e 4 mesi
Onofrio D’Urzo, chiesti: 17 anni e 2 mesi
Domenico Febbraro, chiesti: 16 anni
Luigi Federici, chiesti: 25 anni
Gianfranco Ferrante, chiesti: 20 anni e due mesi
Filippo Fiarè, chiesti: 20 anni
Michele Fiorillo, chiesti: 6 anni
Nazzareno Fiorillo, chiesti: 6 anni
Francesco Salvatore Fortuna, chiesti: 13 anni e 4 mesi
Giuseppe Fortuna (classe ’63), chiesti: 20 anni
Giuseppe Fortuna (classe ’77), chiesti: 17 anni
Domenico Franzone, chiesti: 22 anni
Antonio Fuoco, chiesti: 2 anni e 2 mesi
Salvatore Furlano, chiesti: 17 anni
Nicola Fusca, chiesti: 18 anni
Lucia Galati, chiesti: un anno e otto mesi
Raffaele Galloro, chiesti: 18 anni
Maurizio Garisto, chiesti: 18 anni
Luigi Garofalo, chiesti: 12 anni
Benedetta Giamborino, chiesti: 4 anni
Giovanni Giamborino, chiesti: 19 anni e 6 mesi
Pietro Giamborino, chiesti: 20 anni
Leonardo Greco, chiesti: 18 anni
Domenico Grillo, chiesti: 3 anni
Filippo Grillo, chiesti: 5 anni
Pietro Grillo, chiesti: 3 anni
Antonio Guastalegname, chiesti: 8 anni
Davide Inzillo, chiesti: 3 anni
Roberto Jonadi, chiesti: un anno
Francesco Isolabella, chiesti: 10 anni
Emanuele La Malfa, chiesti: 17 anni e 6 mesi
Giuseppe La Piana, chiesti: 3 anni
Saverio Lacquaniti, chiesti: 4 anni
Andrea Lagrotteria, chiesti: 3 anni e 4 mesi
Daniele Nazzareno Lagrotteria, chiesti: 19 anni
Mirko Francesco Lagrotteria, chiesti: 5 anni e 6 mesi
Nazzareno Latassa, chiesti: 4 anni
Giovanni Lenza, chiesti: due anni e 6 mesi
Alfredo Antonio Lo Bianco, chiesti: 5 anni
Antonino Lo Bianco, chiesti: 12 anni
Carmela Lo Bianco, chiesti: 2 anni
Carmelo Lo Bianco, chiesti: 16 anni
Domenico Lo Bianco (classe ’62), chiesti: 24 anni
Domenico Lo Bianco (classe ’78), chiesti: 7 anni
Michele Lo Bianco (classe 1999), chiesti: due anni
Michele Lo Bianco (classe 1975), chiesti: 5 anni
Michele Lo Bianco (classe 1948), chiesti: 16 anni e 6 mesi
Orazio Lo Bianco, chiesti: 24 anni
Paolino Lo Bianco, chiesti: 30 anni
Vincenzo Lo Gatto, chiesti: 18 anni
Elisabetta Lo Iacono, chiesti: 7 anni e 10 mila euro di multa
Mario Lo Riggio, chiesti: 17 anni
Antonio Lopez Y Royo, chiesti: 10 mesi
Gaetano Loschiavo, chiesti: 16 anni
Alfred Luca, chiesti: 5 anni
Michele Pio Maximiliano Macrì, chiesti: 18 anni
Antonio Macrì (classe 1957), chiesti: 20 anni e 10 mesi
Giuseppe Mancuso, chiesti: 16 anni e 8 mesi
Luigi Mancuso, chiesti: 30 anni
Domenico Mandaradoni, chiesti: 4 anni e 6 mesi
Andrea Mantella, chiesti: 8 anni
Salvatore Mantella, chiesti: 18 anni
Michele Marinaro, chiesti: 10 anni
Salvatore Francesco Mazzotta, chiesti: 23 anni
Vincenzo Menniti, chiesti: 2 anni
Domenico Bruno Moscato, chiesti: 4 anni
Giorgio Naselli, chiesti: 6 anni
Antonella Naso, chiesti: 3 anni
Francesco Naso, chiesti: 18 anni
Gregorio Giuseppe Naso, chiesti: 3 anni e 6 mesi
Maria Teresa Naso, chiesti: 3 anni
Giuseppe Navarra, chiesti: 7 anni
Sebastiano Navarra, chiesti: 3 anni
Valerio Navarra, chiesti: 23 anni
Filippo Nesci, chiesti: 4 anni
Emiliano Oliva, chiesti: 8 mesi
Domenico Paglianiti, chiesti: 3 anni e 6 mesi
Giuseppe Palmisano, chiesti: 4 anni
Agostino Papaiani, chiesti: 20 anni
Franco Papuzzo, chiesti: 6 anni
Damiano Pardea, chiesti: 19 anni
Raffaele Pardea, chiesti: 18 anni
Rosario Pardea, chiesti: 3 anni e 4 mesi
Francesco Michelino Patania, chiesti: 19 anni
Salvatore Patania, chiesti: 20 anni
Francesco Paternò, chiesti: 18 anni
Paolo Petrolo, chiesti: 11 anni e 6 mesi
Giancarlo Pittelli, chiesti: 14 anni
Pietro Polito, chiesti: 3 anni
Fortunato Pontoriero, chiesti: 2 anni e 8 mesi
Isabella Preiti, chiesti: 3 anni
Antonio Prestia, chiesti: 18 anni
Antonio Profeta, chiesti: 6 anni e 6 mesi
Giovanna Profiti, chiesti: 4 anni
Vincenzo Pugliese Carchèdi, chiesti: 10 anni e 6 mesi
Francesco Pugliese, chiesti: 16 anni
Michael Joseph Pugliese, chiesti: 17 anni
Rosario Pugliese, chiesti: 30 anni
Vincenzo Puntoriero, chiesti: 20 anni
Andrea Puntorno, chiesti: 6 anni e 6 mesi
Saverio Razionale, chiesti: 30 anni
Agostino Redi, chiesti: 10 anni
Giovanni Rizzo, chiesti: 20 anni
Giuseppe Rizzo, chiesti: 17 anni e 6 mesi
Salvatore Rizzo, chiesti: 18 anni
Francesco Romano, chiesti: 24 anni
Paolo Romano, chiesti: 16 anni e 10 mesi
Domenico Rubino, chiesti: 17 anni
Francesco Ruffa, chiesti: 2 anni
Antonio Ruggiero, chiesti: 3 anni e 6 mesi
Antonio Scrugli, chiesti: 20 anni
Giuseppe Serratore, chiesti: 14 anni
Rosa Serratore, chiesti: 4 anni e 6 mesi
Alessandro Sicari, chiesti: 4 anni
Giovanni Sicari, chiesti: 25 anni
Mario Sicari, chiesti: 2 anni
Renato Signoretta, chiesti: 17 anni e 6 mesi
Domenico Simonetti, chiesti: 18 anni
Vincenzo Spasari, chiesti: 17 anni
Marco Startari, chiesti: 17 anni
Francesco Stilo, chiesti: 14 anni
Cristian Surace, chiesti: 3 anni
Giuseppe Suriano, chiesti: 18 anni e 6 mesi
Eduard Tahiraj, chiesti: 7 anni e 3 mesi
Francesco Tarzia, chiesti: 10 anni e 9 mesi
Vincenzo Tassone, chiesti: 18 anni
Vittorio Tedeschi, chiesti: 2 anni e 8 mesi
Aurelio Paolo Tomaino, chiesti: 2 anni e 3 mesi
Giuseppe Alessandro Tomaino, chiesti: 18 anni
Antonio Giuseppe Tomeo, chiesti: 19 anni
Antonio Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
Danilo Josè Tripodi, chiesti: 14 anni
Sante Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
Ylenia Tripolino, chiesti: 6 mesi
Antonio Vacatello, chiesti: 30 anni
Domenica Vacatello, chiesti: 4 anni
Leonardo Domenico Vacatello, chiesti: 11 anni e 8 mesi
Maria Vacatello, chiesti: 4 anni
Francesco Valenti, chiesti: 1 anno e 8 mesi
Orsola Ventrice, chiesti: 4 anni
Antonio Ventura, chiesti: 18 anni
Concetta Vozza, chiesti: 2 anni e 8 mesi
Daniel Zinnà, chiesti: 4 anni
Gaetano Zupo, chiesti: 10 mesi
LE RICHIESTE DI ASSOLUZIONE
Domenico Artusa
Vittoria Artusa
Domenico Crudo
Salvatore Delfino
Leonardo Fusca
Domenico Tripodi
